Offenburg – Fehlalarm

Offenburg (ots) – Ersten Ermittlungen nach könnte die leere Batterie eines Rauchmelders am frühen Mittwochmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen haben. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße schlug gegen 5.30 Uhr ein Brandmelder Alarm. Beim Betreten der Wohnung fanden die Wehrleute glücklicherweise lediglich das entsprechend tönende Gerät vor. Zum Ausbruch eines Feuers war es nicht gekommen.

