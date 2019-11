Offenburg, Fessenbach – Gestürzt

Anzeige

Offenburg (ots) – Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers fuhr ein 18-jähriger Honda-Fahrer mit seinem Leichtkraftrad auf der Weinbergstraße in Fessenbach an den Bordstein und stürzte in der Folge. Der Zweiradfahrer war am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr von Fessenbach kommend in Richtung Zell-Weierbach unterwegs. Hierbei erlitt er leichte Prellungen, benötigte allerdings keine ärztliche Soforthilfe. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. /am

