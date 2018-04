Offenburg – Feuer in Café

Offenburg (ots) – Ein abgebranntes Teelicht war vermutlich die Ursache für den Brand in einem Café in der Kreuzkirchstraße. Ein Zeuge machte gegen 1:00 Uhr auf die hohe Flamme im Gastraum des Lokals aufmerksam. Den hinzugerufenen Wehrleute gelang es durch den Nebeneingang in das Innere der Gaststätte vorzudringen und das Feuer zu löschen. Durch schnelles Handeln der Beteiligten hielt sich der Sachschaden in Grenzen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nur der Tisch beschädigt, worauf der Teelichtschirm stand.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3909160