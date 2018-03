Offenburg – Film mit Überlänge?

Offenburg (ots) – Das Sitzfleisch eines Gelegenheitscineasten hat am heutigen Morgen zu einem Polizeieinsatz in einem Kino der Hauptstraße geführt. Dort hatte ein Bewegungsmelder kurz nach 5 Uhr seltsame Aktivitäten registriert und Alarm geschlagen. Im Zuge der darauffolgenden Überprüfung durch die verständigten Ordnungshüter stellte sich heraus, dass ein Besucher des Lichtspielhauses den letzten Film des Vorabends in ´Überlänge´ ausgekostet und sich mutmaßlich bewusst in beheiztem Ambiente zur Ruhe gebettet hatte. Den findigen Filmliebhaber erwartet eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch.

