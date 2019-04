Offenburg – Folgenreiche Kontrolle

Anzeige

Offenburg (ots) – Einem 18-Jährigen wurde am Montagmittag in der Hauptstraße der Umstand zum Verhängnis, dass er gegen 15.30 Uhr während der Fahrt auf seinem Mountainbike das Mobiltelefon benutzte. Beamte des Polizeireviers Offenburg wurden so auf den jungen Mann aufmerksam und wollten ihn eine Kontrolle unterziehen. Der Zweiradlenker suchte daraufhin das Weite, konnte jedoch wenig später in der Okenstraße gestellt werden. Wie die Ermittler im Rahmen einer genaueren Überprüfung des Fahrrads feststellen mussten, dürfte dieses zuvor gestohlen worden sein. Der 18-Jährige sieht daher nicht nur einer Ordnungswidrigkeit, sondern auch einem Strafverfahren entgegen.

/ya

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4251605