Offenburg – Frau angegangen, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots) – Unvermittelt soll eine Frau in den frühen Montagmorgenstunden am Busbahnhof in der Hauptstraße durch einen circa 40 Jahre alten Mann angegangen worden sein. Die 44-Jährige saß gegen 5:50 Uhr an der Bushaltestelle und wartete auf den Bus. Neben ihr saß ein ihr unbekannter Mann. Dieser soll plötzlich aufgestanden sein, laut herumgeschrien und ihr dann mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen haben. Da in diesem Moment der von ihr erwartete Bus einfuhr, sei sie eingestiegen und weggefahren. Zum Angreifer konnte die Frau lediglich sagen, dass er einen Rucksack mit sich führte. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter Telefon: 0781 21-2200.

/ag

