Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Offenburg (ots) – Die in der Offenburger Innenstadt abgehaltene Kundgebung anlässlich der tödlichen Messerattacke in Offenburg, verlief am heutigen Nachmittag weitestgehend friedlich und löste sich gegen 15.30 Uhr auf. Während die Teilnehmer der … Lesen Sie hier weiter…

