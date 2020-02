Offenburg – Führerschein einbehalten

Anzeige

Offenburg (ots) – Mit der Sicherstellung seiner Fahrzeugschlüssel und seines Führerscheins endete am Freitagmorgen eine Verkehrskontrolle für einen 37-Jährigen. Der Mann war einer Streife des Polizeireviers Offenburg gegen 1:20 Uhr in der Werner-von-Siemens am Steuer seines 1er BMW aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit 1,2 Promille hinter dem Lenkrad saß. Nach einer Blutentnahme erwartet den im benachbarten Ausland wohnhaften Mann ein Strafverfahren und das Verbot, in Deutschland ein Fahrzeug zu führen.

