Offenburg – Führerschein gefälscht?

Offenburg (ots) – Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Marlener Straße sind die Beamten des Verkehrskommissariats in der Nacht auf Mittwoch auf einen möglicherweise gefälschten Führerschein gestoßen. Ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer händigte den Gesetzeshütern gegen 1 Uhr das verdächtige Dokument aus. Verschiedene Fälschungsmerkmale veranlasste die Beamten die angeblich in der Türkei ausgestellte Fahrerlaubnis zur weiteren Prüfung zu beschlagnahmen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

