Offenburg – Fußgängerin schwer verletzt

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin führte am Montagmittag dazu, dass eine 66 Jahre alte Frau schwer verletzt in das Krankenhaus nach Offenburg gebracht werden musste. Der Lenker eines Opel war gegen 12:10 Uhr auf der Moltkestraße in südlicher Richtung unterwegs, als er nach links in die Mozartstraße abbiegen wollte und hierbei die Mittsechzigerin, welche die Straße überqueren wollte, übersehen hat. Die Beamten des Verkehrskommissariats in Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4401704