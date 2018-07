Offenburg – Gebissen

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein 42 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen in der Offenburger Innenstadt von einem Hund in die Kniekehle gebissen worden.. Der 42-Jährige erlitt hierdurch eine blutende Wunde und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Laut Schilderungen des Verletzten soll der Mischlingshund kurz vor 8 Uhr ohne Leine aus einem Hof herausgerannt sein. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel haben die Ermittlungen aufgenommen.

