Offenburg – Gebröckelt

Offenburg (ots) – An einem Fachwerkhaus in der Hauptstraße hat sich in der Nacht zum Montag ein circa ein Quadratmeter großes Element aus der Fassade gelöst und ist auf der Südseite des Gebäudes auf die Kittelgasse gefallen. Verletzt wurde hierbei niemand. Hinzugezogene Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg mussten in etwa fünf Meter Höhe weitere bröckelnde Fassadenteile entfernen. Hierzu wurde die Kittelgasse vorübergehend abgesichert. Der verständigte Gebäudeeigentümer kümmert sich nun um die weiteren notwendigen Maßnahmen.

