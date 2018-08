Offenburg – Geburtstagskind aus Auto gerettet

Anzeige

Offenburg (ots) – Die unglückliche Verkettung zweier Zufälle hat ein Kleinkind am heutigen Nachmittag in eine gefährliche Situation gebracht. Der Dreikäsehoch wurde in einem in der Berliner Straße abgestellten Auto versehentlich eingeschlossen und von hinzugerufenen Polizeibeamten durch das Einschlagen einer Scheibe aus seiner misslichen Lage befreit. Wie sich herausstellte, hatte die Mutter des 1-Jährigen den Schlüssel ihres Wagens beim Beladen im Kindersitz des Nachwuchses abgelegt. Kurz darauf dürfte der findige Filius den Schlüssel in die Hand bekommen und das Auto durch Betätigen der Fernbedienung verschlossen haben. Ein Knopfdruck, der zumindest der Mutter aufgrund eines zweiten Umstandes noch lange im Gedächtnis bleiben dürfte: Der unversehrt befreite Sohnemann feiert heute seinen ersten Geburtstag.

/pb

