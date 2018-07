Offenburg – Geldbeutel und Handy entwendet

Offenburg (ots) – Ein Langfinger nutzte am Samstagnachmittag die Unachtsamkeit eines Mannes aus. Als er gegen 13:30 Uhr mit Arbeiten an einer Schule in der Zeller Straße beschäftigt war, entwendete ein Unbekannter aus dem Pkw des fleißigen Herrn dessen Geldbeutel und Handy. Der Anfangsiebziger konnte den Täter noch aus der Ferne an seinem Auto beobachten, er suchte jedoch sofort das Weite. Die Beamten des Polizeireviers in Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/mg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4015675