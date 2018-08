Offenburg – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg – Festnahmen nach Bandendiebstählen

Anzeige

Offenburg (ots) – Die Diebstähle mehrerer Mobiltelefone, der Unfall eines Fluchtfahrzeuges, der Diebstahl eines Autos und schließlich die Festnahme von vier Tatverdächtigen beschäftigten am Freitag die Polizei in Offenburg.

Zunächst betraten drei Angehörige der bis dahin unbekannten Tätergruppierung ein Mobilfunkfachgeschäft in der Steinstraße, wo sie zwei Telefone gewaltsam aus deren Sicherungen rissen und anschließend flüchteten. Auf die gleiche Weise erlangten sie nur wenige Minuten später ein weiteres Telefon in einem anderen Mobilfunkfachgeschäft in der Hauptstraße. Nach den Taten, die sich zwischen 11:30 Uhr und 11:40 Uhr ereigneten, flüchtete die Gruppe zunächst zu Fuß in Richtung Friedenstraße, wo sie ihr Fahrzeug, einen in Frankreich zugelassenen roten Peugeot, bestiegen. Bei der weiteren Flucht kam zu diesem Zeitpunkt bereits ein Fahrzeug der Verkehrspolizei entgegen, welches im Bereich der Grabenallee die Verfolgung aufnehmen konnte. An der Einmündung Freiburger Straße / Im Unteren Angel kollidierte der Peugeot frontal mit einer Gartenmauer, an der hierbei ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstand. Die Verdächtigen ließen daraufhin das Fahrzeug zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß in unterschiedliche Richtungen fort. Einer der Tatverdächtigen konnte hierbei festgenommen werden. Den übrigen Verdächtigen gelang es, in einem Haus in der Straße Am Unteren Mühlbach an die Fahrzeugschlüssel eines Opels und Schmuck der Bewohner zu gelangen. Mit dem erbeuteten Fahrzeug setzten sie ihre Flucht fort. Am Nachmittag konnte das technisch entsprechend ausgerüstete Fahrzeug lokalisiert werden.

Unterstützt durch Beamte der Bundespolizei, konnte die Offenburger Polizei gegen 15:30 Uhr die drei Flüchtigen auf Höhe eines Autohauses in der Freiburger Straße festnehmen. Zuvor wurde das gestohlene Fahrzeug bereits in der Okenstraße, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, verfolgt.

Nach der Fahndung durch die Besatzungen mehrerer Streifenwagen, der Spurensicherung durch Kriminaltechniker an den verschiedenen Tatorten und schließlich der Festnahme aller Gesuchten, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls aufgenommen.

Die zum Teil jugendlichen Verdächtigen befinden sich derzeit weiterhin in Polizeigewahrsam. Durch die Staatsanwaltschaft Offenburg wird geprüft, ob Untersuchungshaftanträge gestellt werden.

Ob ein Zusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall tags zuvor in Oberkirch besteht, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.

