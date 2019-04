Offenburg, Gengenbach – Mehrere Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Anzeige

Offenburg, Gengenbach (ots) – Gleich drei Rollerfahrer müssen seit Dienstag mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Während Beamte des Polizeireviers Offenburg zuerst einen Zweiradfahrer in der Schutterwälder Straße kontrollierten, mussten sie kurze Zeit später feststellen, dass auch ein in der Wichernstraße fahrender Roller-Lenker ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Beamten des Polizeipostens Gegenbach stoppten gegen 11.40 Uhr eine Jugendliche auf ihrem Roller in der Berghauptener Straße. Auch sie war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und erwartet nun eine Anzeige.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4242304