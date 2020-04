Offenburg – Gescheitert

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher hat am Montagnachmittag sein Unwesen in der Oststadt getrieben, ist aber an seinen beiden auserwählten Objekten gescheitert. Seine mutmaßlich diebischen Absichten und Aufhebelversuche schlugen hierbei an der Eingangstür eines Friseurgeschäfts in der Turnhallestraße ebenso fehl, wie die am Fenster einer Gaststätte in direkter Nachbarschaft. So musste der Ganove seinen Heimweg ohne Beute antreten, hinterließ allerdings an den Gebäuden einen Sachschaden von insgesamt 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

