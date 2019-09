Offenburg – Gewaltsam eingebrochen

Anzeige

Offenburg (ots) – Mehrere noch unbekannte Personen stiegen in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam in eine Gaststätte in der Zeller Straße ein. Hier hebelten sie einen Zigarettenautomaten von der Wand und transportierten diesen mit einem ebenfalls zuvor entwendeten Transportwagen in den Kellerbereich einer gegenüberliegenden Schule. Im Schutze der Dunkelheit machten sie sich letztlich mit brachialer Gewalt an dem Zigarettenautomaten zu schaffen und brachen diesen hierdurch auf. Die Höhe des so entstandenen Diebstahlschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Durch ihr gewalttätiges Treiben im Bereich der Gaststätte dürfte ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg erhoffen sich nun unter anderem durch die Arbeit der Kriminaltechniker, Hinweise über die Unbekannten zu erlangen.

