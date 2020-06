Offenburg, Griesheim – Gestürzt und schwer verletzt

Anzeige

Offenburg (ots) – Eine 56-Jährige hat sich am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Frau und ein 58-jähriger Mann mit ihren Pedelecs nebeneinander auf dem Wirtschaftsweg entlang des Mühlbach her. Auf Höhe von Griesheim touchierte die Velolenkerin alleinbeteiligt das Fahrrad des Mannes und kam dabei zu Fall. Sie prallte mit dem Kopf auf den Boden und blieb dort bewusstlos liegen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Radfahrer konnte sein Rad abfangen und anhalten. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4635601 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4635601