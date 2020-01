Offenburg Griesheim – Versuchter Wohnungseinbruch

Anzeige

Offenburg (ots) – Unbekannte Einbrecher versuchten im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch in ein Wohnhaus in der Straße „Am Kreuzweg“ zu gelangen. Die Bewohner stellten am Mittwochnachmittag Beschädigungen an der Terrassentür fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand haben die ungebetenen Besucher versucht, die Tür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. An einem benachbarten Wohnanwesen konnten ebenfalls Einbruchspuren festgestellt werden. Aus unbekannten Gründen hatten die Täter offenbar von ihrem weiteren Tatvorhaben abgelassen, entwendet wurde nichts.

