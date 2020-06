Offenburg – Grundlos aggressiv

Anzeige

Offenburg (ots) – Weil am Sonntagnachmittag Zeugen eine blutende Person am Zentralen Omnibusbahnhof meldeten, eilten Beamten des Polizeireviers Offenburg vor Ort und wurden durch den vermeintlich Geschädigten unter anderem beleidigt. Gegen 14:25 Uhr fiel der 38-jährige Mann den Passanten auf, da er eine Wunde am Kopf vorwies. Wie sich durch die Befragung allerdings herausstellte, zog sich der auf der Durchreise befindliche Mann diese bereits bei einem Streit am Vortag zu. Ohne ersichtlichen Grund zeigte sich der Mann während der Abklärung was passiert war zunehmend aggressiv. Weil er den Beamten Schläge androhte und diese beleidigte, sieht er nun einem Strafverfahren. Nach den notwendigen Maßnahmen konnte er seine Reise fortsetzen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4623787 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4623787