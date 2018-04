Offenburg – Hängengeblieben

Offenburg (ots) – Am Kreisverkehr Richtung Schutterwälder Straße ist am Mittwochabend ein Radfahrer am Kofferraumdeckel eines VW hängengeblieben. Der 42 Jahre alte Radler querte gegen 18.18 Uhr hinter dem Polo die Schutterwälder Straße und soll hierbei den Wagen gestreift haben. Ohne sich um den Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern, fuhr der 42-Järhige einfach weiter. Er konnte allerdings von der 53-jährigen VW-Lenkerin eingeholt und zur Rede gestellt werden. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln nun wegen Unfallflucht.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3908293