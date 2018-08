Offenburg – Handfeste Auseinandersetzung

Anzeige

Offenburg (ots) – Unstimmigkeiten in einer Personengruppe waren der Ausgangspunkt einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag in der Freiburger Straße. Zwei Damen gerieten gegen 15:30 Uhr so heftig aneinander, dass eine 35-Jährige ihrer 41-jährigen Kontrahentin mit der Faust gegen den Hinterkopf schlug. Die aggressive Frau sieht nun einer Anzeige wegen Körperverletzung entgegen.

