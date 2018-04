Offenburg – Handtasche aus Auto gestohlen, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots) – Kostspielige Folgen dürfte für eine 59 Jahre alte Frau das Zurücklassen ihrer Handtasche in einem Opel haben. Die Dame ließ ihr Lederbehältnis am Sonntagvormittag im Wagen liegen, welcher auf dem Gelände eines Autohauses „Im Seewinkel“ abgestellt war. Ein Unbekannter ließ sich gegen 11.30 Uhr nicht zwei Mal bitten und schlug kurzerhand eine Seitenscheibe des Autos ein. Mit mehrere Scheckkarten, Ausweisdokumenten sowie dem Smartphone eines namhaften Herstellers verschwand der Dieb im Nirgendwo. Möglicherweise steht mit der Tat ein etwa 50 Jahre alter Mann mit normaler Statur, circa 175 Zentimeter groß und mit einer Jeanshose sowie einer Art Fleece-Jacke bekleidet, in Verbindung. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen führte nicht zum gewünschten Erfolg. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat, setzt sich bitte mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer: 0781 21-2200 in Verbindung.

