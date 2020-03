Offenburg – Handtaschendiebstahl

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein 22 Jahre alter mutmaßlicher Langfinger muss sich seit Donnerstagmittag einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls stellen. Nachdem der Polizei ein Raub in der Wilhelmstraße Ecke Luisenstraße gemeldet wurde, konnte im Verlauf der Ermittlungen festgestellt werden, dass es sich hierbei mutmaßlich um einen Taschendiebstahl handelte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Dieb dem 20-jährigen Opfer in einem unerwarteten Moment die Handtasche entrissen haben. Die junge Frau wurde aufgrund der Tat am Handgelenk leicht verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete mit seinem Fahrrad und dem Diebesgut in Richtung Unionrampe. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser jedoch von Beamten des Polizeireviers Offenburg festgehalten und kontrolliert werden.

