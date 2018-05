Offenburg – Hilfe

Offenburg (ots) – Hilferufe haben den Nachbarn eines über 80 Jahre alten Mannes am Sonntagmittag in der Wichernstraße dazu bewegt, die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu alarmieren. Ein Sturz ohne Fremdeinwirkung hatte kurz vor 13.30 Uhr für den Senior zwar keine Verletzungen zur Folge, ohne fremde Hilfe konnte er sich allerdings nicht mehr selbst aufrichten. Gegen 15.30 Uhr meldete eine weitere Nachbarin ein identisches Szenario. Ein weiteres Mal war der Renter gestürzt und konnte nicht selbst aufstehen. Nun wurde der ältere Herr zur genaueren Untersuchung in das Ortenau Klinikum Offenburg gefahren. Eine alternative Unterbringungsmöglichkeit wird nun geprüft.

