Offenburg – Hochwertige Mountainbikes gestohlen, Zeugenhinweise erbeten

Offenburg (ots) – Bislang unbekannte Diebe haben am Donnerstagabend in der Altenburger Allee zwei hochwertige Mountainbikes der Marken „BMC 2 und Merida“ im Gesamtwert von etwa 7.000 Euro gestohlen. Die schwarzen beziehungsweise schwarz/roten Velos waren auf dem Fahrradständer eines Wohnwagens befestigt. Die Eigentümer der Räder haben gegen 22:50 Uhr von ihrem Balkon aus einen Mann, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer dunklen Bermudashorts sowie einer schwarzen Mütze beobachtet, wie sich dieser an dem Wohnanhänger zu schaffen machte und alarmierten die Polizei. Möglicherweise gab es noch einen Komplizen, zu dem allerdings keine Beschreibung vorliegt. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenbesatzungen gelang es nicht, die Verdächtigen ausfindig zu machen. Wer Hinweise zum Verbleib der Mountainbikes oder zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung.

