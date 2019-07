Offenburg – Hoher Schaden nach Einbruch

Anzeige

Offenburg (ots) – Unbekannte machten sich in der Nacht zu Donnerstag in einer Schule in der Weststadt zu schaffen. Zwischen 21.30 Uhr und 7 Uhr hebelten sie in dem Gebäude diverse Türen auf und sorgten so für einen hohen Sachschaden von geschätzt 3.500 Euro. Entwendet wurde letztlich nichts. Worauf es die Langfinger abgesehen haben, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Kriminaltechniker führten vor Ort die Spurensicherung durch. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

