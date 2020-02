Offenburg -In Lebensmittelgeschäft eingebrochen

Anzeige

Offenburg (ots) – Wegen eines Einbruches in ein Lebensmittelgeschäft in der Hildastraße, haben die Beamten des Polizeireivers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagabend zwischen 18 Uhr und 23:30 Uhr drang ein bislang Unbekannter in die Geschäftsräume ein und entwendete einen Bargeldbetrag in noch unklarer Höhe.

