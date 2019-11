Offenburg – Ingewahrsamnahme

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach ersten Ermittlungen dürfte die Uneinsichtigkeit eines 45 Jahre alten Mannes in Kombination mit seinem starken Alkoholeinfluss in der Nacht auf Dienstag zu einem Polizeieinsatz vor dem Klinikum am „Ebertplatz“ geführt haben. Der vor dem Eingang verharrende Mann wollte gegen 1 Uhr trotz mehrfacher Aufforderung des Klinikpersonals sowie eines Security-Mitarbeiters das Gelände nicht verlassen und hätte die Situation demnach schon beinahe zum Eskalieren gebracht. Den Beamten des Polizeireviers Offenburg gelang es zwar auch nicht, den Mittvierziger zur Raison zu bringen, dafür begleiteten sie den mit deutlich über zwei Promille alkoholisierten Mann zu den Diensträumen der örtlichen Wache. Er musste seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

