Ins Schleudern geraten

Offenburg (ots) – Weil er offenbar einem die Straße kreuzenden Tier auswich, geriet am Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Opel auf der B 33 ins Schleudern. Kurz vor der Anschlussstelle Zunsweier, in Richtung Offenburg, prallte er nach dem Kontrollverlust mehrfach links und rechts in die Leitplanken. An seinem Astra und den Schutzplanken entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Unterdessen machte sich das unbekannte Tier davon.

