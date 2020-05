Offenburg – Jugendliche versperren Kreuzung auf Höhe Südring

Anzeige

Offenburg (ots) – Zwischen 3 Uhr bis ungefähr 4:30 Uhr blockierten am Mittwochmorgen Unbekannte mehrmals die Kreuzung der B3 mit dem Südring. Die vermutlich Jugendlichen begaben sich an die Kreuzung und stellten Baustellenabsperrungen quer auf die Straße, sodass die Straße teilweise blockiert war. Manche dieser Absperrungen waren erst spät zu erkennen und es bestand daher eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Kurz nach 3:20 Uhr entfernte eine Streife daher die Absperrungen wieder von der Fahrbahn. Nachdem zwei weitere Male die drei, zum Teil durch Zeugen beobachteten Jugendlichen das Absperrmaterial nach dem Abrücken der Polizei erneut aufgestellt hatten, endete deren Treiben. Gegen 4:30 Uhr konnte eine Streife die drei Verdächtigen ausmachen. Einer von ihnen konnte nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn und seine noch unbekannten Kumpane wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. /bm

