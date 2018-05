Offenburg – Junge Frau belästigt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) – Nach einer am letzten Freitag zugetragenen mutmaßlich sexuell motivierten Belästigung einer Jugenlichen im Bereich des Schillerplatzes sind die Beamten der Kripo nun auf der Suche nach Zeugen der Tat. Eine 17-Jährige war zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr zu Fuß auf dem Weg von der Okenstraße in Richtung Bahnhof, als sie im Bereich des Schillerplatzes auf zwei Tatverdächtige stieß. Die beiden dunkelhäutigen, etwa 20 bis 25 Jahre alten Männer sprachen sie in gebrochenem Deutsch an und gingen sie unsittlich an. Da eine noch unbekannte Zeugin zu Hilfe kam, flüchteten die beiden Unbekannten. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, insbesondere aber auch die hilfsbereite Frau, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3939566