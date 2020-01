Offenburg, K 5324 – Gegen Baum geprallt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg, K 5324 (ots) – Ein 29 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht auf Freitag zwischen Hesselhurst und Weier mit einem VW nach links von der Straße abgekommen und in der Folge gegen einen Baum geprallt zu sein. Ob sich der Endzwanziger hierbei Verletzungen zugezogen hat, ist noch unklar, weil er sich nach dem Unfall vom Ort des Geschehens entfernt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Als mögliche Unfallursache des sich kurz nach Mitternacht zugetragenen Malheurs steht nicht angepasste Geschwindigkeit im Raum. Der stark beschädigte Wagen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Auch der Kirschbaum blieb nicht unbeschadet. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg dauern an. Wer Hinweise zum Fahrer des Unfallautos geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 an die Ermittler.

