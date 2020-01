Offenburg – Kabel durchgeschmort?

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach ersten Erkenntnissen hat am Montagabend ein technischer Defekt zu einem Fahrzeugbrand in der Straße ‚Eichenknick‘ geführt. Ein dort geparkter und mit einer Kunststoffabdeckung versehener Peugeot musste gegen 20:30 Uhr von Einsatzkräften der Feuerwehr Offenburg abgelöscht werden. Möglicherweise waren durchgeschmorte Kabel an der hinteren Beleuchtungseinheit für den Feuerausbruch verantwortlich. Hinweise auf eine mutwillige Entzündung liegen derzeit nicht vor. Verletzt wurde niemand.

