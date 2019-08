Offenburg – Kaufhaus nach Brandalarm geräumt

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein ausgelöster Brandalarm am Freitag, kurz vor 16 Uhr, führte zur Räumung eines Kaufhauses am Lindenplatz. Die Feuerwehr Offenburg war mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort und stellte fest, dass ein Pkw mit Dachbox versucht hatte in die Tiefgarage des Kaufhauses einzufahren und dabei einen Sprinkler der automatischen Löschanlage abgerissen und so den Brandalarm ausgelöst hatte. Eine Streife des Polizeireviers Offenburg übernahm vor Ort die Ermittlungen. Durch austretendes Wasser stand zwischenzeitlich die Tiefgarage knöchelhoch unter Wasser. /ag

