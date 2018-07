Offenburg – Keller überflutet

Offenburg (ots) – Ein in die Brüche gegangener Steckverschluss eines Schlauchadapters hat am Sonntagmittag einen Kellerraum eines Anwesens „Im Bühnig“ überflutet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat der Steckverschluss dem Wasserdruck nicht mehr standgehalten und hat so für den Wasseraustritt gesorgt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Zell-Weierbach förderten das Wasser über einen Schlauch nach draußen und leiteten es in einen Garten. Ein nennenswerter Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

