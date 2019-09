Offenburg – Körperverletzung

Anzeige

Offenburg (ots) – Nachdem ein 21 Jahre alter Mann in den heutigen frühen Morgenstunden in der Marlener Straße eine 18-Jährige körperlich attackiert und hierbei verletzt haben soll, haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die junge Frau die Avancen des Mannes zuvor in einer Diskothek abgewiesen haben. Auf ihrem Nachhauseweg hätte dieser sie dann beschimpft und ihr einen Tritt versetzt. Seine anschließende Flucht konnte durch die unverzüglich einschreitenden Beamten des Polizeireviers Offenburg unterbunden und ihm so die vorläufige Festnahme erklärt werden. Die 18-Jährige wurde zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4367100