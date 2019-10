Offenburg – Kollision mit Fahrradfahrerin

Anzeige

Offenburg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford Transit und einer 70-jährigen Radfahrerin kam es am Montagnachmittag in der Moltkestraße. Der 53 Jahre alte Autofahrer übersah gegen 15:30 Uhr beim Abbiegen in die Friedenstraße die auf dem Radweg herannahende Dame. Glücklicherweise zog sich die Frau in Folge des Zusammenstoßes nur leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand in Höhe von rund 300 Euro.

