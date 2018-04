Offenburg – Kollision mit Radfahrerin

Offenburg (ots) – Für einen 60-jährigen Renault-Fahrer erwies sich das Linksabbiegen am frühen Dienstagmorgen als besonders nachteilig. Der Mann wollte gegen 6:45 Uhr von der Friedenstraße links in die Moltkestraße einbiegen, wobei er aufgrund hohen Verkehrsaufkommens warten musste. Just in dem Moment da sich ihm eine Möglichkeit zum Anfahren bot, überquerte eine 53-jährige Radfahrerin die Fußgängerfurt der Moltkestraße. Es kam zu einer Kollision, bei der die Fahrradlenkerin leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug des 60-Jährigen entstand zudem ein Sachschaden von zirka 500 Euro.

