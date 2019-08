Offenburg – Kollision zwischen Auto- und Fahrradfahrer

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein Zusammenprall zwischen einer 28 Jahre alten Ford-Lenkerin und einem 17-jährigen Fahrradfahrer hat am Donnerstag in der Heinrich-Hertz-Straße zu einem Leichtverletzten und etwa 500 Euro Sachschaden geführt. Die Autofahrerin wollte kurz vor der Mittagszeit von der Max-Planck-Straße kommend nach rechts abbiegen und kollidierte hierbei mit dem von rechts auf dem Radweg herannahenden Jugendlichen. Durch den Sturz zog sich der junge Radler Prellungen zu. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht erforderlich.

