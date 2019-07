Offenburg – Kunden verletzt

Anzeige

Offenburg (ots) – Der mutmaßlich psychische Ausnahmezustand eines 38 Jahre alten Mannes forderte am Montagnachmittag zwei Leichtverletzte und den Einsatz mehrerer Polizeibeamter. Der Mann befand sich kurz nach 16 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Bertha-von-Suttner-Straße. In den Geschäftsräumen sprach er Drohungen aus und begab sich in die Getränkeabteilung. Nach dem Verlassen dieses Bereiches verletzte er mit einer größeren Glasscherbe einen an der Kasse stehenden Kunden am Rücken. Auf dem Parkplatz verletzte er danach eine weitere Kundin an der Hand. Den alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg und des Kriminaldauerdienstes gelang kurz nach deren Alarmierung die widerstandslose, vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

