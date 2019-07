Offenburg – Kunden verletzt, Nachtragsmeldung

Anzeige

Offenburg (ots) – Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg ergaben mittlerweile, dass sich der Enddreißiger zurzeit in Behandlung in einer Spezialklinik befindet und ihm am Montagnachmittag ein durch einen Verwandten begleiteten Ausgang gewährt wurde. Während die beiden Personen sich dabei in dem Verbrauchermarkt in der Bertha-von-Suttner-Straße aufhielten, kam es offenbar zum Streit zwischen den Männern. Mehrere Glasflaschen gingen zu Bruch. Mit einer großen Scherbe in der Hand verließ der Mann den Markt, wobei er im Bereich der Kassen beim Durchgehen einen Kunden leicht verletzt haben soll. In der Nähe des Verbrauchermarktes soll der Mann eine Frau ergriffen haben. Als sie sich losreißen konnte wurde sie durch die noch immer mitgeführte Glasscherbe des Mannes an der Hand verletzt. Passanten konnten auf den Mann einreden, bis die mittlerweile alarmierten Polizeibeamten eintrafen. Durch diese konnte der Mann dazu bewegt werden, die Glasscherbe beiseite zu legen und sich widerstandslos festnehmen zu lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zurück in die Spezialklinik gebracht.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Montag, 15.07.2019 17:11 Uhr:

Offenburg – Kunden verletzt

Der mutmaßlich psychische Ausnahmezustand eines 38 Jahre alten Mannes forderte am Montagnachmittag zwei Leichtverletzte und den Einsatz mehrerer Polizeibeamter. Der Mann befand sich kurz nach 16 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Bertha-von-Suttner-Straße. In den Geschäftsräumen sprach er Drohungen aus und begab sich in die Getränkeabteilung. Nach dem Verlassen dieses Bereiches verletzte er mit einer größeren Glasscherbe einen an der Kasse stehenden Kunden am Rücken. Auf dem Parkplatz verletzte er danach eine weitere Kundin an der Hand. Den alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg und des Kriminaldauerdienstes gelang kurz nach deren Alarmierung die widerstandslose, vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4324738