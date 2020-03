Offenburg – Mauer besprüht, gibt es Zeugen?

Anzeige

Offenburg (ots) – Zwischen Dienstagvormittag und Mittwochnachmittag haben unbekannte Sprüher die Umfriedungsmauer eines Anwesens in der Zeller Straße verunstaltet. Die schwarz aufgebrachten Buchstaben haben ein Ausmaß von circa einem Quadratmeter. Zur Herstellung des ursprünglichen Zustandes müssen schätzungsweise 300 Euro veranschlagt werden. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4539780 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4539780