Offenburg – Medizinischer Notfall

Anzeige

Offenburg (ots) – Ob ein medizinsicher Hintergrund zu einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 8:45 Uhr führte, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Dame überfuhr auf der Verlängerung der B3 von Achern in Richtung Lahr auf der Höhe einer Tankstelle eine Verkehrsinsel, überschlug sich in Folge dessen mit ihrem Fahrzeug und kam im Grünstreifen zum Stehen. Trotz erfolgter Reanimation, konnte die Seniorin nicht mehr gerettet werden und verstarb wenig später in einer Klinik.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4498466 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4498466