Offenburg – Mehrere Autos beschädigt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) – Weil durch einen bislang Unbekannten vier parkende Autos in der Luisenstraße beschädigt wurden, haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Um 22:35 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann lautstark randalierend an vier Fahrzeugen die Seitenspiegel durch Fußtritte beschädigte und sich anschließend entfernte. Die Fahndung der alarmierten Polizei verlief im Anschluss ohne Erfolg. Durch die Augenzeugin konnte der Mann als: circa 1,80 Meter groß, schlank, 25 bis 35 Jahre alt und bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Lederjacke mit einem roten „V“ auf dem Rücken beschrieben werden. Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person geben können, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

