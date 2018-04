Offenburg – Mit Drogen erwischt

Offenburg (ots) – Polizeibeamte in ziviler Kleidung brachten einem 27 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag kein Glück. Die Beamten ertappten den jungen Mann gegen 15:20 Uhr dabei, wie dieser alleine am Seeufer Betäubungsmittel konsumierte. Da er zudem keine Ausweispapiere mit sich führte, wurden die Personalien an seiner Wohnanschrift überprüft. Mehrere Joints samt Konsumutensilien musste der Mann an die Ordnungshüter übergeben. Ihm droht nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3927734