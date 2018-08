Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Offenburg (ots) – Die 19 Jahre alte Lenkerin eines Velos verletzte sich bei einem Sturz am Sonntagmittag leicht. Sie befuhr in Begleitung eines Freundes die Unterführung des Radweges an der Messe in Richtung Innenstadt, als sie gegen 14 Uhr … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4033252