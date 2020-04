Offenburg – Mit Flasche auf Auto geschlagen

Anzeige

Offenburg (ots) – Im Verlauf einer Streitigkeit schlug ein 19-Jähriger am Mittwoch kurz nach Mitternacht mit einer Flasche auf den Wagen eines 23-Jährigen ein. Dieser war zuvor mit seiner Beifahrerin durch die Englerstraße gefahren und hat hierbei einen Streit mehrerer Personen beobachtet, hierauf seinen Wagen gestoppt und gehupt. Dies veranlasste den 19-jährigen Aggressor offenbar mit einer Glasflasche auf den VW Golf des 23-Jährigen einzuschlagen, ihn in einem Streitgespräch zu bedrohen, zu beleidigen und anschließend zu flüchten. Der kurzerhand die Verfolgung aufnehmende Autofahrer konnte seinen Kontrahenten kurz darauf in der Haselwanderstraße stellen und bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Offenburg festhalten. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

