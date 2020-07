Offenburg – Mit Haftbefehl gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Einem Beamten des Polizeireviers Offenburg ging am Donnerstagmittag in der Gaswerkstraße ein von der Staatsanwaltschaft Offenburg gesuchter Straftäter ins Netz. Der amtsbekannte 45-Jährige fiel dem erfahrenen Ermittler zunächst kurz nach 15 Uhr trotz Mundschutz und Sonnenbrille in der Straßburger Straße auf. Der Mittvierziger ergriff jedoch umgehend die Flucht, welche nicht lange währte. Mehrere Zeugen trugen durch ihre wesentlichen Hinweise während der Verfolgung zur Festnahme des Gesuchten bei. Nach wenigen Minuten klickten hierdurch die Handschellen. Der mit Haftbefehl Ausgeschrieben wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

